Правоохоронці проводять обшуки у церквах Української православної Церкви Московського патріархату в Харківській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Заходи проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України - у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Контррозвідувальні (безпекові) заходи проводяться у наступних об’єктах УПЦ (МП) Харківської єпархії:

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Взискання загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.





Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у країні заборонять діяльність релігійних організацій, афілійованих з росією.

Напередодні, 9 грудня, силовики проводили обшуки у Свято-Покровському кафедральному соборі в Борисполі.