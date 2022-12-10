Американський журналіст помер під час висвітлення матчу між Аргентиною та Нідерландами [ Редагувати ]
Футбольний оглядач Грант Валь помер під час висвітлення чвертьфінального матчу чемпіонату світу між командами Нідерландів та Аргентини. Про це повідомляє NPR.
48-річний журналіст знепритомнів, медики провели йому серцево-легеневу реанімацію, після чого забрали на ношах. Смерть Валя пізніше підтвердили його дружина та брат. Що спричинило смерть, невідомо.
Грант Валь
Грант Валь впродовж кількох років працював у журналі Sports Illustrated, він пішов із нього у 2020 році. Також був коментатором на Fox Sports та CBS Sports.
Під час поїздки до Катару журналіст захворів. Лікарі у клініці припустили, що у нього бронхіт.
Нагадаємо, матч відбувся учора, 9 грудня. Збірна Аргентини обіграла команду Нідерландів з пенальті. Основний час завершився з рахунком 2:2, серія пенальті - з рахунком 4:3. У півфіналі Аргентина зіграє зі збірною Хорватії.
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