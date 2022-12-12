Зусилля кремля, спрямовані на те, щоб змусити білорусь підтримати наступальну кампанію росії в Україні, є частиною довгострокових зусиль щодо зміцнення контролю над білоруссю. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

російські офіційні особи постійно проводять інформаційні операції, які передбачають, що білоруські звичайні сухопутні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну. Цим інформаційним операціям іноді підіграють білоруські лідери, включаючи Олександра лукашенка, пишуть експерти.

На думку аналітиків, ціль цих зусиль - затиснути українські сили біля кордону з білоруссю, щоб вони не могли посилити операції в інших місцях театру військових дій.

Малоймовірно, що білорусь вдереться в Україну в майбутньому, яким би не був хід цих інформаційних операцій. Щобільше, білоруська інтервенція в Україні не зможе зробити більше, ніж тимчасово відвернути сухопутні війська від інших частин театру бойових дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову міць, яка є у розпорядженні Мінська.

росія особливо прагнула створити постійну військову базу у білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими збройними силами.

росія регулярно намагалася використати свій вплив на безпеку та військові справи білорусі, щоб чинити тиск на білорусь, щоб вона підтримала її вторгнення в Україну.

Підтримка мінським режимом російського вторгнення зробила білорусь союзником у війні України.

Підтримка білоруссю війни росії в Україні, ймовірно, знижує матеріальну здатність збройних сил проводити власні звичайні військові операції.

білорусь також, напевно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів шляхом передачі боєприпасів російським військовим.

білоруські офіційні особи, напевно, намагаються приховати кількість військової техніки, яку вони відправляють до росії для підтримки її вторгнення в Україну.

білоруські збройні сили, ймовірно, зіткнуться з обмеженнями у своїх можливостях щодо навчання чинного та нового персоналу через свою допоміжну роль у зусиллях росії з формування збройних сил.

білоруські військові, ймовірно, мають відносно обмежені можливості для навчання чинного та нового персоналу. білоруські збройні сили мають лише шість маневрових бригад і складаються приблизно з 45 тисяч осіб особового складу, розділених на два командні штаби.

Деградація російських збройних сил через руйнівні втрати в Україні також завадить розгортанню білоруських механізованих сил для бойових дій разом з російськими військами. Теоретично білоруські сили матимуть можливість діяти в об'єднаних підрозділах із російськими механізованими силами.

Підтримка лукашенка війни росії викликають тертя у білоруських збройних силах. білоруський персонал, безумовно, знає про значні втрати, завдані російськими військами в Україні, і, ймовірно, не бажає зазнати такого самого результату.

Елементи у білоруських збройних силах чинили опір ідеї вступу у війну в Україні, пишуть аналітики.

Встановлення лукашенка інформаційних умов, напевно, ще більше стримує готовність білорусі вступити у війну. лукашенко продовжує ставити інформаційні умови, щоб протистояти тиску росії з метою вступу до війни в Україні, заявляючи, що НАТО готується напасти на білорусь.

білорусь уже навряд чи вдереться в Україну через внутрішню динаміку всередині країни. ISW раніше оцінювала, що лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень.

Вступ білорусі у війну в найгіршому випадку змусить Україну тимчасово відвернути сили та техніку з нинішніх ліній фронту.

білорусь продовжуватиме допомагати росії вести війну в Україні, попри те, що лукашенко навряд чи надішле свою армію для участі в бойових діях.

російські офіційні особи продовжать проводити інформаційні операції, вважають аналітики.

Ключові моменти на фронті за оцінкою ISW: