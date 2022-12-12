У москві знову пожежа: що трапилось [ Редагувати ]
Ранок понеділка, 12 грудня, у росії розпочався з пожежі. Про це повідомляється у Telegram.
Ранок у столиці рф традиційно починається із пожежі. Цього разу спалахнув ТЦ "Стройпарк" у Балашихі, повідомляють російські ЗМІ. Пожежі надано третій ранг складності.
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