путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Президент росії володимир путін не буде проводити традиційну щорічну "велику" пресконференцію до Нового року. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков. Торік велика пресконференція відбулася 23 грудня.
Что касается большой пресс-конференции - да, до Нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться (с журналистами - ред.), как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных (поездок - ред.).
У листопаді "РБК" повідомляв, що на рішення проводити пряму лінію напряму впливатиме ситуація на фронтах. І найвірогідніше велику пресконференцію скасують через невдачі російської армії та втечу з Херсона.
Пряма лінія з володимиром путіним є щорічним заходом, під час якого він відповідає на питання росіян. Вони надходять у онлайн-форматі - у вигляді повідомлень або відеозвернень. Востаннє путін проводив велику пресконференцію 30 червня 2021 року.
Нагадаємо, що втеча росіян з Херсона підриває довіру до путіна та розпалює розкол у Кремлі.
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