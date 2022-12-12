Окупанти б'ють по Херсону: 2 загиблих, 5 поранені (фото) [ Редагувати ]
Російські війська продовжують масовані обстріли звільненого Херсона. 12 грудня у місті загинули 2 мирних мешканців, 5 - поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Херсон під масованим обстрілом російських окупантів. Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули.
Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома.
Офіс генпрокурора повідомляє, що рашисти атакували Херсон з РСЗВ та артилерії.
12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах.
Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.
Нагадаємо, вранці окупанти вдарили по центру Гірника на Донеччині: 2 загиблих, 10 поранені.
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