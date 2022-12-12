Російські війська продовжують масовані обстріли звільненого Херсона. 12 грудня у місті загинули 2 мирних мешканців, 5 - поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Херсон під масованим обстрілом російських окупантів. Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули. Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома.

Офіс генпрокурора повідомляє, що рашисти атакували Херсон з РСЗВ та артилерії.

12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах.

Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Нагадаємо, вранці окупанти вдарили по центру Гірника на Донеччині: 2 загиблих, 10 поранені.