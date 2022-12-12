Росіяни з "Градів" обстрілювали Сумську область [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У понеділок, 12 грудня, російські військові атакували три громади у Сумській області. Внаслідок обстрілів окупантів є руйнування.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"38 ударів по прикордонню здійснили російські війська протягом дня", - йдеться у повідомленні.
Живицький пояснив, що ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад:
- По Краснопільській громаді росіяни випустили 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню "Град";
- Великописарівську громаду з території росії обстріляли з гранатометів. Було 16 прильотів;
- Середино-Будська громада: було два обстріли, під час яких прилетіло 6 мін. Пошкоджений приватний будинок та сарай.
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