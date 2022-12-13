У Брянській та Курській областях росії прогриміли вибухи [ Редагувати ]
У російській Брянській області вночі 13 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляє Tsargrad та місцеві ЗМІ.
Гучні вибухи чули жителі міста Клинці, а також селища Климове у Брянській області.
"Будинки підстрибнули", - каже одна з місцевих мешканок.
Інші місцеві жителі у Клинцях припускають, що вибухи сталися в одній із військових частин.
Це місто розташоване приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, у ньому, згідно з даними з відкритих джерел, дислокований мотострілецький полк.
Водночас місцеві інформаційні ресурси пишуть, що, ймовірно, причини вибухів у населених пунктах є різними. У Климовому сталася пожежа, але вона почалася ще до того, як жителі почули вибухи.
Клімов розташований приблизно за 30 км від українського кордону. Там розташований військовий аеродром.
Інформації про постраждалих наразі немає. Влада ще не прокоментувала те, що відбувається.
Також повідомляється про вибухи у Курській області.
по темі
Зенітно-ракетні комплекси С-300, використовують в армії рф не за призначенням. Замість того, щоб захищати власне небо, вони тероризують прифронтові території України. Втім ракети мають властивість закінчуватися.
На авіабазі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи, також виникла пожежа
У четвер, 8 грудня, у Бєлгородській області рф виникла сильна пожежа. Місцеві жителі заявляють про "приліт"
Вибух стався на військовому аеродрому у Дягілєво. Там працює 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу (авіаційного персоналу дальньої авіації). Внаслідок інциденту, за попередніми даними, загинули троє людей, шість отримали поранення, пошкоджений літак
У понеділок, 5 грудня, російські пабліки повідомляють про атаку безпілотника на аеродромі, звідки стратегічна авіація рф запускає ракети по Україні