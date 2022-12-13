У Брянській області від вибухів росіян трясло, як під час землетрусу [ Редагувати ]
У Брянській області країни-терористки рф вночі пролунали потужні вибухи в районах розташування військових частин.
Про це повідомили місцеві росіяни, передає "Репортер".
За попередньою інформацією, один удар був завданий по Клинцях на Брянщині, де дислокуються підрозділи 144-гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії росії - військова частина 12721.
Місцеві написали, що їхні будинки трусилися від вибухів, як під час землетрусу. російські регіональні телеграм-канали також зауважили потужність ударів по військових частинах.
Ще один вибух стався у Климово - там розташовано 1329-а центральна база засобів зв'язку – військової частини 47144.
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