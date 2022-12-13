У вівторок, 13 грудня, в Армянську, на півночі Криму, частково відсутнє енерго- та водопостачання. Про це повідомляє "Крим.Реалії" у Telegram.

За даними видання, мешканці міста скаржаться на відключення світла та води.

Також зазначається, що, за інформацією місцевих, електрика відсутня через аварію на лінії електропередач. Також без електропостачання залишився завод "Кримський титан".