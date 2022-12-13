Армянськ у Криму залишився без світла та води: що відомо [ Редагувати ]
У вівторок, 13 грудня, в Армянську, на півночі Криму, частково відсутнє енерго- та водопостачання. Про це повідомляє "Крим.Реалії" у Telegram.
За даними видання, мешканці міста скаржаться на відключення світла та води.
Також зазначається, що, за інформацією місцевих, електрика відсутня через аварію на лінії електропередач. Також без електропостачання залишився завод "Кримський титан".
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