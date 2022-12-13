Росія прагне відновити наступальні спроможності до кінця січня - початку лютого - Кулеба [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Росія сподівається, що зможе відновити свої військові спроможності до кінця січня - початку лютого.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кулеба спрогнозував, що росія прагне зібрати всі сили, аби відновити свої наступальні спроможності у зазначений період.
"Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну", - додав він.
Проте, за словами Кулеби, Україна робить усе можливе, аби цьому завадити.
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