Україна 14 грудня отримала останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках восьмої виняткової програми макрофінансової допомоги ЄС. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України.

Кредитні кошти макрофінансової допомоги будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.

Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року.

Раніше країни ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги в 2023 році.