Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС [ Редагувати ]
Україна 14 грудня отримала останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках восьмої виняткової програми макрофінансової допомоги ЄС. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України.
Кредитні кошти макрофінансової допомоги будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.
Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року.
Раніше країни ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги в 2023 році.
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