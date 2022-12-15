Країни ЄС закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні [ Редагувати ]
Джерело: DW
Країни-учасниці саміту Євросоюзу закликали прискорити спільні закупівлі зброї замість переданої Україні.
Повідомляється, що учасники саміту закликали оборонні відомства країн ЄС якнайшвидше заповнити передане Україні озброєння за рахунок нових замовлень у європейських та інших фірм, які відповідають загальним стандартам обороноздатності.
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