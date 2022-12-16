ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів у Києві [ Редагувати ]
Станом на вечір п’ятниці, 16 грудня, ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів у Києві. Про це повідомляє ДТЕК.
Повідомляється пол те, що киянам повернуть холодну воді всій столиці і світло на Троєщині.
Енергетики та комунальні служби роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутись до відключень згідно графіків.
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