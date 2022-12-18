У Києві повністю відновили теплопостачання [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Київ поступово відновляється після останньої ракетної атаки. Сьогодні у столиці повністю відновили роботу системи теплопостачання.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
"Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом", - йдеться у повідомленні.
по темі
Telegram-канали та місцева повідомляє про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі ракетного удару.
Українські захисники за останню добу знищили ще 590 окупантів
Нині у Польщі працюють над законопроєктом, який покликаний застрахувати від ризиків інвесторів, що готові вкладати у відбудову України
Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках
На даний момент в ГУР не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої небезпеки немає