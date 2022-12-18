шойгу на гелікоптері проінспектував окупаційні війська рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: ТАСС
Міністр оборони російської федерації сергій шойгу проінспектував російські війська, які беруть участь у війні в Україні, що кремль називає "спеціальною військовою операцією".
Про це повідомляє прес-служба Міноборони рф.
У російському військовому відомстві опублікували в Telegram відео, на якому шойгу знято у військовому гелікоптері. Крім того, на ролику показано кадри з повітря порожніх ділянок землі.
"Глава російського військового відомства облетів райони дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення спеціальної військової операції", - зазначається у заяві міноборони рф.
Також у повідомленні відомства йдеться, що шойгу спілкувався з військами "на передовій", а також "на командному пункті", де заслухав доповіді командувачів "про поточну обстановку та дії російських військ на операційних напрямках".
У міноборони рф додали, що особливу увагу під час заслуховування командуючих шойгу звернув "на організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу у польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів".
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