У неділю, Іркутській області росії стався потужний вибух на Марківському нафтогазовому родовищі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляють медіа, в Усть-Кутському районі на Марківському родовищі горить технологічне устаткування комплексної підготовки природного газу. Зазначається, що пожежа охопила площу близько 1000 квадратних метрів. Є постраждалий.

Очевидці публікують відео з місця пожежі у численних Telegram-каналах та на YouTube.