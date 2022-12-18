російський ракетний терор не обов'язково може посилитися ближче до Нового року. Тому не варто пов'язувати дії ворога до дат.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "УНІАН".

За його словами, в окупантів розписані "пріоритетні цілі" в нашій країні.

"Наше Головне управління розвідки порадило не прив'язуватися до дат, що вони можуть там нас "вітати". Ну, можна, так, прив'язуватися - не прив'язуватися - у них є чіткий план, у них розписані пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій", - розповів Ігнат.

Своєю чергою він зазначив, противник обирає таку ціль, щоб завдати українській державі якомога сильнішого болю.

"І, залежно від того, де нам буде болючіше, ...вони туди і б'ють - якомога підліше, якомога нахабніше і болючіше. А якщо є можливість прив'язатися трохи до дати, щоб догодити диктатору (путіну - ред.), і для російського народу теж потрібно працювати, на публіку внутрішню... - це може бути цілком", - підсумував Ігнат.