В Луганській області тривають позиційні бої в районі Сватове - Кремінна, а в Донецькій області українські військові вибили російських окупантів з позицій біля Бахмута, які загарбники давно утримували. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Представник Головного управління військової розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що російські військові отримали нову партію безпілотників іранського виробництва та продовжують переговори з Іраном щодо придбання балістичних ракетних комплексів.

Українські та російські джерела повідомляють, що позиційні бої тривали на лінії Сватове - Кремінна.

Українські та російські джерела повідомляють триваючі бої на околицях Бахмута, а також на північний схід і південь від міста.

У Міноборони рф розповіли про те, що російські війська захопили Яковлівку Донецької області на північний схід від Соледара.

Російські джерела стверджували, що українські сили вибили війська рф з позицій, що давно утримувалися, біля Бахмута.

Офіційний представник України заявив, що російські війська передислокують частини зі східного (лівого) берега Дніпра в Херсонській області і що ще зарано говорити про те, чи виводяться війська рф.

Російські та українські війська продовжували планові артилерійські та ракетні обстріли через річку Дніпро.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 16 грудня українські сили завдали ударів по двох скупченнях російських військ та двох складів боєприпасів у Запорізькій області, поранивши 150 осіб та знищивши 10 одиниць техніки. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що війська рф розміщують у Мелітополі протитанкову оборону на кшталт "зуби дракона".

Російські сили та окупаційна "влада" продовжують боротися з гострою нестачею медичного персоналу та матеріалів.