Укрзалізниц" на період новорічних свят призначає додатковий поїзд - лижний експрес №745/746 Київ - Славське. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Лижний експрес" повертається! На період свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ - Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години.

Поїзд вирушатиме з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.



Потяг проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.



Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у разі блекаутів.