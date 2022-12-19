Укрзалізниця запускає "Лижний експрес" до Карпат [ Редагувати ]
Укрзалізниц" на період новорічних свят призначає додатковий поїзд - лижний експрес №745/746 Київ - Славське. Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Лижний експрес" повертається!
На період свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ - Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години.
Поїзд вирушатиме з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.
Потяг проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у разі блекаутів.
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