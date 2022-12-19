Президент путін заперечує плани росії будь-кого поглинати [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Глава кремля володимир путін запевнив, що росія нібито не планує поглинати будь-яку країну, зокрема Білорусь.
Про це повідомив російський диктатор під час прес-конференції.
"Росія не має зацікавленості будь-кого "поглинати", в цьому просто немає доцільності", - заявив він після переговорів з лідером білоруського режиму олександром лукашенком.
За його словами, поширення таких чуток нібито "є спробою недоброзичливців загальмувати процес інтеграції, щоб не отримати конкурентів".
Зазначимо, ще минулого року росія та Білорусь домовилися про створення так званої Союзної держави, яка є "наддержавним утворенням". Наприкінці червня 2022 року російський та білоруський диктатори узгодили всі питання щодо його формування.
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