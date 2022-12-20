Що кажуть у світі зараз про Україну, малознану раніше країну в східній Європі? Який тренд ми тепер задали всьому світові? Юрій Куций проаналізував.

Вже триста днів найголовнішою темою всіх світових ЗМІ є Україна. Спочатку заголовки були наповненні жалем та співчуттям, та вже згодом захопленням українським народом, українською армією і звичайно нашим президентом.

Так нещодавно за версією американського журналу ТIME символом 2022-го року став Володимир Зеленський і дух України. Це звання редакція американського журналу, присуджує тим, хто на їхню думку найбільше вплинув на хід подій року, що минає.

Відзначили той факт, що президент не покинув Україну попри пропозиції безпечної евакуації від західних союзників та особисто приїжджав до щойно звільненого Херсона.

А в день Збройних сил України привітав наших солдатів на найбільш складному напрямку - у Слов'янську.

Світлиною на обкладинці видання відзначили цього ж року й головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного. Цей випуск вийшов 10-го жовтня і отримав назву "Генерал: Валерій Залужний і український шлях війни". Автори матеріалу відкрито захоплюються майстерністю нашого головнокомандувача.

Коли буде писатися історія війни в Україні, Залужний посяде там визначну роль. Він був частиною українського керівництва, яке витратило роки на перетворення армії країни з незграбної радянської моделі на сучасну бойову силу. Загартований роками боротьби з Росією на східному фронті, він належить до нового покоління українських лідерів.

Та не лише військовими перемогами були наповнені ці 10 місяців. На культурному фронті, гурт "Калуш Оркестра"гучно заявив про Україну на Євробаченні.

За це хлопці могли поплатитися участю в музичному конкурсі. Та організатори Євробачення розцінили заклик Олега Псюка як гуманітарний, а не політичний - і відмовилися дискваліфіковувати колектив. І це не завадило "Калуш Оркестра" одержати перемогу з результатом у 631 бал.

Борщ наш! 1-го липня ЮНЕСКО визнала український борщ об'єктом нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони. Прискоритися експертів змусила саме війна - за планом розгляд мав відбутися не раніше 2023-го року. Висновок ЮНЕСКО багатьох на росії засмутитив, а пропогандисти, як завжди в цьому знову знайшли нацизм.

марія захарова, речниця мзс росії:

Нельзя было делиться борщом, ну нельзя, он должен был принадлежать только вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. Так, чтобы он был общий и чтобы в каждом городе, в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему. Нет, на компромиссы идти не хотят, так это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах.

Всі висловлювання російського МЗС спростовуються тим, що український народ в особі президента у жовтні отримав головну нагороду Європарламенту у сфері прав людини - премію Сахарова "За свободу думки". Це відзнака, яка вручається за захист прав людини та дотримання міжнародного законодавства.

Роберта Метсола, президентка Європарламенту:

Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і дозвольте запевнити вас, що ми теж. Слава Україні!

Також нашим співвітчизникам нещодавно вручили Нобелівську премію миру. В історії незалежної України це перша така нагорода, її отримала правозахисна організація Центр громадянських свобод.

Олександра Матвійчук, очільниця Центр Громадянських Свобод:

Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною!

Щоправда разом з українською організацією премію також отримала російська організація "Меморіал" та білоруський правозахисник Алесь Беляцький.

Журі Пулітцерівської премії в цьому році не могли не відзначити спеціальною нагородою українських журналістів, котрі з мужністю та витривалістю висвітлюють війну в Україні, розв'язану Росією.

Незважаючи на бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у своїх рядах, вони наполегливо намагаються представити точну картину жахливої реальності, віддаючи честь Україні та журналістам у всьому світі.

Також ми змінюємо відношення всього світу до нашого ворога! Так за 300 днів путін з головного лиходія, перетворився у головного невдаху. На думку медіа-організації Politico, російський президент втратив репутацію не тільки у світі, а й у самій росії. Головним провалом бункерного президента, безумовно, стала повномасштабна війна в Україні. Адже, якщо розібратися, то путін та його армія не досягли жодної цілі у цій війні.