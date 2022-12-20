У Херсонській області на протипіхотній міні підірвався чоловік [ Редагувати ]
У вівторок, 20 грудня, у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель. Про це повідомляється у Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Внаслідок інциденту чоловік залишився без частини лівої ноги, йому надано необхідну медичну допомогу.
Жителі області, вкотре нагадую, що мінна небезпека у регіоні залишається дуже високою. Наші сапери щодня працюють над тим, щоб зробити нашу землю безпечнішою, але обсяги мінувань – колосальні.
Жителям області не рекомендується відвідувати ліси, лісосмуги та поля, ходити узбіччям доріг. Пересуватися можна лише там, де вибухотехніки вже провели розмінування.
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