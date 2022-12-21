росію позбавили права проводити ще один європейський чемпіонат [ Редагувати ]
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росію лишили права проводити чемпіонат Європи з ковзанярського спорту. Крім того, вона також не матиме змогу провести такий самий захід із шорт-треку.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
"Такі санкційні заходи ухвалив Міжнародний союз ковзанярів (ІSU) у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 і тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості із Союзом ковзанярів Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту.
Відомство зазначає, що на підтвердження безповоротності такого рішення ISU повідомив про розгляд нових заявок країн на проведення зазначених чемпіонатів.
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