росію лишили права проводити чемпіонат Європи з ковзанярського спорту. Крім того, вона також не матиме змогу провести такий самий захід із шорт-треку.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Такі санкційні заходи ухвалив Міжнародний союз ковзанярів (ІSU) у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 і тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості із Союзом ковзанярів Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту.

Відомство зазначає, що на підтвердження безповоротності такого рішення ISU повідомив про розгляд нових заявок країн на проведення зазначених чемпіонатів.