Зеленський про коаліцію Ірану та росії: один терорист знайшов іншого [ Редагувати ]
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Іран виступає спільником у війні росії в Україні. Лише питання часу коли рф ударить по інших союзниках США.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Конгресі США.
"Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається їх знищити ракетами. Їй навіть замало ракет - Росія знайшла спільника в геноцидній політиці, це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу", - сказав він.
На думку президента України, це питання часу коли росія ударить по інших союзниках США, "якщо ми не зупинимо їх зараз".
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