Іран виступає спільником у війні росії в Україні. Лише питання часу коли рф ударить по інших союзниках США.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Конгресі США.

"Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається їх знищити ракетами. Їй навіть замало ракет - Росія знайшла спільника в геноцидній політиці, це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу", - сказав він.

На думку президента України, це питання часу коли росія ударить по інших союзниках США, "якщо ми не зупинимо їх зараз".