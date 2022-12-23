путін намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Керівник Кремля володимир путін намагається зняти з себе відповідальність і все частіше говорить про те, що росія прагне якомога швидше припинити війну проти України.
Пр це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Водночас, як вказують аналітики, диктатор підкреслює, що рф не буде збільшувати темпи "СВО", оскільки це призведе до "невиправданих втрат".
"Ці заяви є частиною консолідованих зусиль, щоб виправдати дорогі воєнні зусилля путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше йде на більші жертви заради досягнення нереалістичних цілей Кремля", - пояснюють в ISW.
Фахівці нагадали, що армія росії не здобула жодних значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.
"Путін і чиновники міністерства оборони рф неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни", - додають у звіті.
по темі
Кажуть, питання лише в термінах. Разом із тим в сусідній країні наголошують - доля регіону та країни в цілому залежатиме передусім від ситуації на українському фронті. Як ЗСУ можуть врятувати Молдову, цікавилася Анна Басова.
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зробив заяву
Військовослужбовець росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні
Розширення номенклатури озброєнь для України допоможе нашим воїнами досягти усіх поставлених цілей, а росії тим часом варто почати реально оцінювати свої ресурси
Російські окупанти, які воюють проти України, масово кидають зброю та відмовляються служити