Керівник Кремля володимир путін намагається зняти з себе відповідальність і все частіше говорить про те, що росія прагне якомога швидше припинити війну проти України.

Пр це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас, як вказують аналітики, диктатор підкреслює, що рф не буде збільшувати темпи "СВО", оскільки це призведе до "невиправданих втрат".

"Ці заяви є частиною консолідованих зусиль, щоб виправдати дорогі воєнні зусилля путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше йде на більші жертви заради досягнення нереалістичних цілей Кремля", - пояснюють в ISW.

Фахівці нагадали, що армія росії не здобула жодних значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.

"Путін і чиновники міністерства оборони рф неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни", - додають у звіті.