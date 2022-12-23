Усі обвинувачені у справі Тлявова, опинилися на волі. А Україна заплатить екс-поліцейському підозрюваному у вбивстві 5-річного Кирилка понад 9 тисяч євро. Про це повідомляє "Суспільне Новини".

Так, переяславський міський районний суд звільнив з-під варти четвертого обвинуваченого у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова - Івана Приходька (єдиний з чотирьох обвинувачених, який залишався в CI3О).

Йому призначили цілодобовий домашній арешт із зобовʼязаннями. На нього навіть не надінуть електронний браслет "через нестачу пристроїв у правоохоронних органах".

За аргументацією прокурорів і суду причиною зміни запобіжного є рішення Європейського суду з прав людини, який визнав відсутність юридичного захисту, умови перебування Приходька в СІ30 - неналежними, термін перебування у неволі - надмірним. Також ЄСПЛ зобовʼязав державу відшкодувати Приходьку понад 9 тисяч євро.

Проти зміни запобіжного заходу виступила лише бабуся хлопчика Олександра Тлявова.

Вони зроблять йому папірець, що він буде працювати? Він повз мене буде ходити щодня? Батько хлопчика під Бахмутом стоїть з автоматом. Якщо він дізнається - він пішки прийде. Ну як це на цій стадії відпускати під домашній арешт?! Я заперечую.

Нагадаємо, що 31 травня 2019 року четверо людей, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі. 3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.