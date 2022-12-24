У Запорізькій області ЗСУ знищили 2 артсистеми, понад 70 окупантів поранено [ Редагувати ]
У четвер, 22 грудня, у Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 24 лютого.
Українська авіація впродовж останньої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника й удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.
Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.
19 грудня у місті Старобільськ до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 480 окупантів.
по темі
За останню добу ЗСУ мали успіхи під Бахмутом, а також просунулись на лінії Сватове-Кремінна
Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". На рахунку Січеславської бригади ДШВ ЗСУ вже 3️4️ збитих засобів повітряного нападу противника. З них - 2️0️ літаків, 7️ вертольотів, 7️ безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет
Бойові втрати російської армії за 16 грудня склали 420 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого - 97 690 вояків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Російська армія здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Українська авіація впродовж поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника