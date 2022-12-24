У четвер, 22 грудня, у Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 24 лютого.

Українська авіація впродовж останньої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника й удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.

19 грудня у місті Старобільськ до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 480 окупантів.