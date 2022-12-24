Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив з новорічним відеозверненням до громадян. Значну його частину він присвятив розв'язаній росією війні в Україні та її впливом у тому числі на Німеччину. Він заявив, що найзаповітнішим бажанням є настання миру, але "цей мир ми ще не відчуваємо".

Так, часи тяжкі. Ми зіткнулися із зустрічним вітром. І все-таки Різдво - слушний момент, щоб поглянути на те, що надає нам впевненості.

Україна з великою мужністю протистоїть атакам Росії. Європа разом. І наша країна вкотре перевершує себе перед викликом. Ми не панікували, не давали себе збити з курсу.

Я знаю, як багато чого вимагає від вас ця криза, що багатьом доводиться обмежувати себе. Але нашу щедрість у відносинах один з одним ніхто не може забрати у нас.

Я пишаюся нашою країною, де так багато людей простягають руку допомоги - не тому, що вони повинні, а тому, що вони відчувають відповідальність за інших та за суспільство. Ми креативні, працьовиті та солідарні. І в цьому ми можемо черпати сили та надію на новий рік.

Моє найзаповітніше бажання - щоб знову запанував мир. Але цей мир ми ще не відчуваємо. І це має бути справедливий мир, який не купує загарбання землі та не залишає народ України на милість та насильство окупантів.

Поки не настане мир, людству необхідно підтримувати тих, хто зазнає нападів, погроз та гноблень. Цим ми теж проливаємо світло надії у темряву несправедливості.