Мокрий сніг та туман: що обіцяють синоптики 25 грудня [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Сьогодні, 25 грудня, очікуються мокрий сніг, дощ та туман. Але опади варто чекати не всюди.
Опади
Хмарно. Дощ, у Карпатах та північній частині країни з мокрим снігом, вночі у східних та південно-східних, вдень у більшості західних областей без істотних опадів, - йдеться в повідомленні.
Туман та вітер
Вночі та вранці у південних, східних та більшості центральних областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура
Вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині до 8° тепла.
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