Гуменюк про помсту за Херсон: наші удари лягають тільки туди, де є ворог

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи сьогоднішній обстріл Херсона, заявила, що удари ЗСУ на відміну від російських виважені, вивірені і лягають тільки туди, де є скупчення ворога