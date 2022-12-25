Окупанти із самого ранку продовжують обстрілювати Херсон [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Херсоні з самого ранку 25 грудня місцеві жителі чують вибухи. Окупанти продовжують обстріли міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"З самого ранку в Херсоні чути вибухи, бережіть себе і без сильної потреби не виходьте на вулицю", - пишуть в одному з пабліків.
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