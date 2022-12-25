У неділю, 25 грудня, в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Так, на лівому березі столиці чули вже мінімум два вибухи. Пізніше було чутно і третій вибух.

При цьому в мережі пишуть, що вибухи планові і з тривогою ніяк не пов'язані.