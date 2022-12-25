У російському Курську повідомляють про вибухи в районі аеродрому (відео) [ Редагувати ]
У ніч на неділю, 25 грудня, у російському Курську сталися вибухи в районі аеродрому "Халіно". Їх було кілька.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"Підписники повідомляють про кілька "хлопків" в районі аеродрому", - пишуть у Telegram-каналі "Типичный Курск".
У мережі вже з'явилося відео, зняте камерами відеоспостереження, де чітко чути звуки вибухів. Судячи з кадрів "бавовна", трапилися близько 3.30 ночі.
"Підписники надсилають відео гучних звуків з домофонів у залізничному районі. Повідомляють, що "хлопків" було кілька", - йдеться у підпису до кадрів у Telegram-каналі "Курский бомондъ".
При цьому в коментарях під відео росіяни губляться у здогадах, що саме сталося. Більшість схиляються до версії, що у районі аеродрому спрацювала ППО.
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