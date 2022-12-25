Окупанти сподіваються розпочати ще один наступ на додаток до атак під Бахмутом і Авдіївкою. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Йдеться про Лиманський напрямок.

Він підкреслив, схід України залишається головним театром воєнних дій, де ворог зосередив найбільше сил. Щодоби рф застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, танковим вогнем намагається вражати українські позиції та використовує авіацію.

російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат.

За його словами, лише за цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено.