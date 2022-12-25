Окупанти вдарили по Куп'янському району Харківшини [ Редагувати ]
Фото: поліція Харківщини
Голова Куп'янської РВА Андрій Канашевич заявив про те, що 25 грудня окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області. Про це повідомляє "Суспільне".
У Дворичанській громаді поранено жінку.
Точної інформації зараз немає, але попередньо мені повідомили про одну поранену жінку у Дворичанській громаді. Уточнюємо інформацію.
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