росія передасть Ірану винищувачі Су-35: що отримає натомість [ Редагувати ]
російська федерація незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35 в обмін на іранські безпілотники, якими агресор обстрілює Україну.
Інформацією про це поділився ізраїльський "12-й телеканал", який посилається на джерела в західній розвідці.
У ЗМІ розповіли про те, що Іран отримає від рф 24 літаки, які мав замовити Єгипет. Сполучені Штати Америки переконали єгипетську владу відмовитися від такої угоди, і рф почала пошук покупців для винищувачів. Питання вирішилося після того, як Тегеран почав постачати агресору дрони, які росія використовує для терактів в українських містах.
У західній розвідці повідомили, що зараз повним ходом готують іранських льотчиків до використання російських літаків.
Су-35 (за кодифікацією НАТО: Flanker-Е+ - "Фланкер-Е+") є російським багатоцільовим надманевреним винищувачем з керованим вектором тяги покоління 4 ++. Орієнтовна вартість винищувача варіюється від 98 млн до 104 млн доларів.
по темі
Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив, що використання іранських дронів в війні росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників
В ефірі пропагандистського телеканалу президент росії володимир путін нафантазував, що майже всі росіяни готові померти за рф, тому що захищають інтереси держави
Православна церква України та Українська греко-католицька церква створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар закликав Україну та росію до припинення бойових дій
росіяни можуть готуватися до чергового масованого ракетного удару по Україні