російська федерація незабаром передасть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35 в обмін на іранські безпілотники, якими агресор обстрілює Україну.

Інформацією про це поділився ізраїльський "12-й телеканал", який посилається на джерела в західній розвідці.

У ЗМІ розповіли про те, що Іран отримає від рф 24 літаки, які мав замовити Єгипет. Сполучені Штати Америки переконали єгипетську владу відмовитися від такої угоди, і рф почала пошук покупців для винищувачів. Питання вирішилося після того, як Тегеран почав постачати агресору дрони, які росія використовує для терактів в українських містах.

У західній розвідці повідомили, що зараз повним ходом готують іранських льотчиків до використання російських літаків.

Су-35 (за кодифікацією НАТО: Flanker-Е+ - "Фланкер-Е+") є російським багатоцільовим надманевреним винищувачем з керованим вектором тяги покоління 4 ++. Орієнтовна вартість винищувача варіюється від 98 млн до 104 млн доларів.