Окупанти в Різдво обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
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Військові рф в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"Сьогодні, 25 грудня окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді 4 удари, в результаті чого було пошкоджено 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі", - йдеться в повідомленні.
Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна.
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