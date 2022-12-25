Військові рф в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Сьогодні, 25 грудня окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді 4 удари, в результаті чого було пошкоджено 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі", - йдеться в повідомленні.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна.