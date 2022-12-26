У Херсоні вранці чутно вибухи: тривогу не оголошували [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: kavun.city
У понеділок зранку, 26 грудня, у Херсоні пролунали вибухи. В місті та області повітряну тривогу не оголошували. Про це повідомляє "Суспільне".
За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 07:16 години.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.
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