Сповільнення російського наступу на сході України відзначають західні аналітики. Зокрема, в Інституті вивчення війни підрахували, що за минулі два місяці кількість атак у районі Бахмута значно знизилася.

Як ситуацію оцінюють військові експерти - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Західні аналітики продовжують стежити за ситуацією на українському полі бою. І відзначають зниження темпу наступу російських військ поблизу Бахмута. В американському Інституті вивчення війни підрахували, що у жовтні в тому районі було більше атак, аніж у листопаді та грудні разом. Тож аналітики прогнозують вимушену тактичну чи операційну паузу з боку окупантів. Сповільнення темпу наступу відзначають і у розвідці США.

Білл Бернз, директор ЦРУ, США:

У нас в ЦРУ ми бачимо зниження темпу бойових дій між двома військами з настанням зими. Російські військові зараз сильно побиті. Українські військові ж сповнені рішучості продовжувати тиснути, розвивати успіхи на полі бою, яких досягли за останні кілька місяців. Але їм також потрібен час для переобладнання та поповнення запасів.

Американські експерти пояснюють ситуацію важкими втратами росіян на полі бою, а також відсутністю необхідного запасу артилерійських боєприпасів. Щоправда, військовий експерт британського телеканалу Sky News запевняє, що саме під Бахмутом ситуація з постачанням та живою силою значно краща, аніж де-інде на передовій.

Шон Белл, військовий аналітик, віцемаршал авіації у відставці:

Біля Бахмуту близько 50 тис. вояків: 10 тисяч найманців, 40 тисяч засуджених. І у них немає потреби у зброї - вони щойно отримали велике доправлення зброї з Північної Кореї, найімовірніше, артилерійські снаряди, але незважаючи на усю цю живу силу та все обладнання, вони все одно досягають дуже повільного прогресу і зазнають величезних жертв.

Особливо важких втрат російські сили зазнали останніми тижнями, погоджуються західні аналітики. І українцям вдалося вибити їх з позицій, за які окупанти боролися всю осінь. В Інституті вивчення війни також підкреслюють, що зацикленість російських військових на тактичних перемогах може підірвати здатність росії досягати довгострокових цілей на Донбасі. Бо саме так було із захопленням Сєвєродонецька та Лисичанська.