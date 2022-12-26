Окупанти обстріляли три громади в Сумській області [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Сьогодні, 26 грудня, російські окупанти завдали ударів по трьох громадах Сумської області з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
За його словами, всього по території Сумської області окупанти сьогодні завдали 23 ударів.
У Середино-Будській громаді біля кордону з росією розірвалася одна ворожа міна. В Есманській - зафіксовано мінометні обстріли, 16 "прильотів".
При цьому для атак на Білопільську громаду ворог використав артилерію. Там було шість "прильотів".
Живицький уточнив, що руйнувань та жертв внаслідок обстрілів окупантів немає.
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