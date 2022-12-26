Сьогодні, 26 грудня, російські окупанти завдали ударів по трьох громадах Сумської області з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

За його словами, всього по території Сумської області окупанти сьогодні завдали 23 ударів.

У Середино-Будській громаді біля кордону з росією розірвалася одна ворожа міна. В Есманській - зафіксовано мінометні обстріли, 16 "прильотів".

При цьому для атак на Білопільську громаду ворог використав артилерію. Там було шість "прильотів".

Живицький уточнив, що руйнувань та жертв внаслідок обстрілів окупантів немає.