Андрій Шевченко під час роботи тренером збірної України перебував в Україні не більше півтора-двох місяців на рік, оскільки є резидентом Великобританії. Проте це не позначалося на його гонорарах.

Про це йдеться на порталі Tribuna із посиланням на відповідне відеорозслідування.

Журналісти зазначають, що за рік тренерської роботи він отримував 2,5 млн євро зарплатні.

"Це більше, ніж йому могли запропонувати у Польщі, Італії, або у будь-якій іншій країні ЄС… Виходить, що він заробляв у збірній України по 50 тис євро за 1 день", - йдеться в матеріалі.

Автори пригадали Шевченкові "дружбу" з Януковичем, Королевською, його багаторічний бізнес з російським мільярдером Романом Абрамовичем, та зв’язки з криміналітетом.

"За час тренерської роботи він (Шевченко) витяг з наших кишень 15 млн євро і відправив їх на офшори Абрамовича", - вважають журналісти.

Автори відео зазначають, що Шевченкові не логічно критикувати НОК за наявність в його складі представників опзж чи колишньої "партії регіонів", адже він сам агітував за СДПУ(о), за Януковича і за політпроекти "регіоналів", нібито за великі гонорари.

Раніше Шевченко засудили за спільне фото з президентом ФІФА Інфантіно, якому приписують відмову президенту України Володимиру Зеленському у праві виступити перед фінальним матчем ЧС-2022.