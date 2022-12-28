Нові ударні дрони Punisher надійшли на озброєння української армії. У ЗСУ розповіли, як працюють ці безпілотники.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"ЗСУ отримали нові ударні дрони Punisher для поразки живої сили противника", - йдеться у повідомленні.

Punisher є легким ударно-розвідувальним безпілотним комплексом, розробленим українською компанією UA Dynamics. Він також може мати медично-рятувальне призначення та нести контейнер із медикаментами, який скидається для надання допомоги пораненим.

Принцип роботи ударного безпілотника

Дрон має здатність нести на підвісці та скидати боєприпас вагою до 2,5 кг, пролітаючи на відстань до 45 км в один бік. Він має 2000 вражаючих елементів і може знищувати все живе в радіусі 30 м.

Також планується запровадження боєприпасу зі шрапнеллю (розривний артснаряд, начинений круглими кулями) проти легкої та середньої броньованої техніки.