В Одесі "приліт": зникло світло і вода [ Редагувати ]
Фото: t.me/suspilneodesa
У четвер, 29 грудня, на Одещині після вибухів підійматися клуб чорного диму. Про це повідомляє "Суспільне Одеса ".
За попередніми даними, у місті зникли світло та вода.
Дим в Одеському районі. Зник світло та вода.
Також інформацію про "приліт" підтверджує Telegram-канал "Думська".
по темі
Prev Next
29 грудня 2022 09:26 У Києві пролунала серія вибухів: у місті можуть бути перебої зі світлом
У Києві під час масштабної повітряної тривоги знову пролунала серія вибухів
25 грудня 2022 19:00 В Євпаторії пролунали вибухи
У неділю, 25 грудня, місцеві жителі Євпаторії повідомили про глухі вибухи
25 грудня 2022 10:30 У російському Курську повідомляють про вибухи в районі аеродрому (відео)
У ніч на неділю, 25 грудня, у російському Курську сталися вибухи в районі аеродрому "Халіно"
23 грудня 2022 12:12 В центрі Мелітополі пролунав вибух: підірвали автівку росіян
У п’ятницю, 23 грудня, у центрі Мелітополя пролунав сильний вибух