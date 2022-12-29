Вибухи на аеродромі Енгельс 26 грудня: у розвідці розкрили деталі наслідків [ Редагувати ]
Внаслідок вибухів на російському аеродромі "Енгельс", що сталися у понеділок, 26 грудня, було пошкоджено російські літаки і не тільки.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Інформація уточнюється. Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу. Йдеться дійсно про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни", - зазначив Юсов.
Він також наголосив, що військова інфраструктура росії продовжує деградувати, тому такі інциденти можливі й у майбутньому.
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