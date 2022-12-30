В МВС назвали кількість жертв сьогоднішньої атаки рф [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Сьогодні, 29 грудня, війська рф здійснили десятий масовий обстріл території України. Внаслідок російської атаки загинуло 3 людини.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.
"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо на цей час трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі дитину", - розповів він.
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