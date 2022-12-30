Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку в Донецькій області, а в Луганській області намагаються покращити тактичне становище на Лиманському та Куп'янському напрямках. Минулої доби військові ЗСУ відбили атаки загарбників у районах 11 населених пунктів.

У військовому командуванні поінформували, що за минулу добу російські загарбники завдали 85 ракетних і 35 авіаційних ударів, а також здійснили 63 обстріли з РСЗВ.

"Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається і надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати громадянське населення України", - зазначається в повідомленні.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських інтервентів у районах н.п. Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка Донецької області.

Ситуація на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка - Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.

На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовано неподалік Кам’янки та Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них - Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки - Херсонської.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.