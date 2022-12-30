Столиця витримала нічну атаку "Шахедів" - КМВА [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч на 30 грудня атакували Київ дронами-камікадзе. Українські захисники уразили всі ворожі БПЛА.
"Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських Shahed", - зазначив начальник Київської міської військової адміністранції Сергій Попко.
Посадовець розповів, що у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.
"Один з баражуючих боєприпасів влучив у адмінбудівлю в Голосіівському районі. Внаслідок цього споруда була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч пошкодження вікон. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються", - додав глава КМВА.
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