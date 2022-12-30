Тисячу фільтрів американської компанії Sawyer розподілили між підрозділами кількох бригад ЗСУ та ССО, повідомляють на сайті ГО "Фундація Течія". З їх допомогою військові зможуть перетворювати воду з природних водойм, талого снігу чи дощову – у питну.

Фільтр затримує частинки розміром до 0,1 мікрона і, за словами виробника, може відфільтрувати понад 300 тисяч літрів води завдяки його системі зворотного промивання. При цьому фільтр важить лише 57 грамів, тому військові зможуть завжди мати його з собою. А його значний ресурс дозволить покривати потреби підрозділу.

"Питна вода – одна з найбільших гуманітарних потреб на передовій, адже рідко вдається носити з собою запаси води. Особливо розвідникам, які можуть працювати в тилу ворога. Ці компактні фільтри допоможуть отримати питну воду будь-де, втамувати спрагу і мінімізувати загрозу для здоровʼя. Вони зарекомендували себе в умовах екстремального туризму та після природних катастроф, тож мають стати корисними в умовах війни", – пояснює Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор "Фундації Течія".

Ще 400 фільтраційних систем цього ж виробника вже передали в деокуповані регіони, де зараз знищені або суттєво пошкоджені водоканали. З їх допомогою місцеві жителі можуть очищувати воду, допоки не запрацюють комунальні системи.

Нагадаємо, раніше "Фундація Течія" передала підрозділам ЗСУ 30 авто, 7 дронів та 800 рятувальних жилетів. Загалом сума допомоги Силам оборони України від «Фундації Течія» перевищила $21,5 млн. Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн. З міркувань безпеки та через військову таємницю деталі цих закупівель не розголошуються.