У Києві обмежили роботу метро: що відомо [ Редагувати ]
У Києві сьогодні, 1 січня рух "червоною" гілкою метро обмежений. На коліях виявлено сторонні предмети, схожі на уламки ракети.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Так, рух потягів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної"
"За даними КМДА, на коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба", - йдеться в повідомленні.
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