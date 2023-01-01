Україна повернула з полону 140 захисників [ Редагувати ]
У суботу, 31 грудня, Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Україна повернула 140 своїх захисників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.
82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат...
Міноборони рф повідомило, що внаслідок обміну 31 грудня з полону повернулися 82 російських військових.
Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, 11-го - 45 військових, 23-го - 36, 24-го - 50, а 26-го - 12.
1 грудня Київ виміняв 50 українських бійців, 6-го - 60, а 14-го - 64.
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