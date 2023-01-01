У суботу, 31 грудня, Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Україна повернула 140 своїх захисників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку.

82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат...